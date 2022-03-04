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4 марта, 10:41

Захарова рассказала, что стало отправной точкой для проведения "Операции Z" на Украине

По словам представителя МИД РФ, в течение восьми лет власти Незалежной сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране, — это исключительно их вина.

<p>Мария Захарова. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=O7bDMfwvQjQ&t=2s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мария Захарова. Кадр из видео © YouTube / SHOT

Антиконституционный государственный переворот на Украине, произошедший в 2014 году, является отправной точкой событий, которые привели к проведению Россией "Операции Z" на территории Незалежной. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Как только в 2014 году совершился антиконституционный переворот, люди в Крыму и Донбассе осознали, что всё, что они как граждане Украины хотят видеть в своей стране на законных основаниях, не будет реализовано никогда. Потому что обязательно кто-то придёт с Запада и навяжет им свою волю", — пояснила дипломат в интервью YouTube-каналу SHOT.

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По словам Захаровой, после переворота на Украине был установлен принципиально новый крайне русофобский режим. В частности, стремительно стала распространяться нацистская идеология, а вместе с ней неконтролируемый поток оружия и увеличивание бойцов из батальонов "Айдар", "Азов" и прочих. Фактически, как подчеркнула дипломат, радикалы чувствовали себя хозяевами на Украине, так как власти им нисколько не препятствовали.

Таким образом, в течение восьми лет украинские власти сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране, — это исключительно их вина.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Наталья Исакова

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