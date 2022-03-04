По словам представителя МИД РФ, в течение восьми лет власти Незалежной сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране, — это исключительно их вина.

Антиконституционный государственный переворот на Украине, произошедший в 2014 году, является отправной точкой событий, которые привели к проведению Россией "Операции Z" на территории Незалежной. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Как только в 2014 году совершился антиконституционный переворот, люди в Крыму и Донбассе осознали, что всё, что они как граждане Украины хотят видеть в своей стране на законных основаниях, не будет реализовано никогда. Потому что обязательно кто-то придёт с Запада и навяжет им свою волю", — пояснила дипломат в интервью YouTube-каналу SHOT.

По словам Захаровой, после переворота на Украине был установлен принципиально новый крайне русофобский режим. В частности, стремительно стала распространяться нацистская идеология, а вместе с ней неконтролируемый поток оружия и увеличивание бойцов из батальонов "Айдар", "Азов" и прочих. Фактически, как подчеркнула дипломат, радикалы чувствовали себя хозяевами на Украине, так как власти им нисколько не препятствовали.

Таким образом, в течение восьми лет украинские власти сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране, — это исключительно их вина.