Зеленский: Сегодня будет видно, работает ли договорённость с РФ о гуманитарных коридорах

Президент Украины отметил, что соответствующие меры были согласованы в ходе второго раунда переговоров Киева и Москвы в Белоруссии, который состоялся накануне.

Уже сегодня будет видно, работает ли достигнутая на российско-украинских переговорах договорённость о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

"Вчера на переговорах в Белоруссии удалось согласовать создание гуманитарных коридоров там, где люди страдают больше всего. Сегодня мы увидим, работает ли договорённость", — сказал он в видеообращении.