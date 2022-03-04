Зеленский: Сегодня будет видно, работает ли договорённость с РФ о гуманитарных коридорах
Президент Украины отметил, что соответствующие меры были согласованы в ходе второго раунда переговоров Киева и Москвы в Белоруссии, который состоялся накануне.
Уже сегодня будет видно, работает ли достигнутая на российско-украинских переговорах договорённость о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.
"Вчера на переговорах в Белоруссии удалось согласовать создание гуманитарных коридоров там, где люди страдают больше всего. Сегодня мы увидим, работает ли договорённость", — сказал он в видеообращении.
Ранее в офисе Зеленского заявили, что главной темой диалога с РФ стало неразмещение вооружения. По словам советника главы офиса Арестовича, стороны по итогу переговоров также договорились о гуманитарной помощи городам. В частности, речь идёт о гуманитарных коридорах.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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