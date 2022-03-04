"Для них двери будут закрыты": Президент УЕФА Чеферин заявил, что ему надоели разговоры о суперлиге

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что ему надоели разговоры о суперлиге. Об этом сообщает Cope.

"В разговорах о суперлиге совсем нет футбола. Мне это порядком надоело. Конечно, эти клубы могут играть в своём собственном турнире. Правда, в этом случае у нас для них двери будут закрыты", — сказал Чеферин.

Летом стало известно о новом проекте — Европейской футбольной суперлиге. Поначалу его поддержало 12 клубов, однако впоследствии девять из них отказались от участия в проекте. УЕФА возбудил против трёх оставшихся клубов — мадридского "Реала", "Барселоны" и туринского "Ювентуса" — дисциплинарные дела. В ответ эти команды обратились в суд ЕС из-за нарушений правил конкуренции.