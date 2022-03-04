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4 марта, 10:43

"Для них двери будут закрыты": Президент УЕФА Чеферин заявил, что ему надоели разговоры о суперлиге

Изначально проект поддержало 12 клубов, но впоследствии девять из них отказались от своего решения.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что ему надоели разговоры о суперлиге. Об этом сообщает Cope.

"В разговорах о суперлиге совсем нет футбола. Мне это порядком надоело. Конечно, эти клубы могут играть в своём собственном турнире. Правда, в этом случае у нас для них двери будут закрыты", — сказал Чеферин.

Летом стало известно о новом проекте — Европейской футбольной суперлиге. Поначалу его поддержало 12 клубов, однако впоследствии девять из них отказались от участия в проекте. УЕФА возбудил против трёх оставшихся клубов — мадридского "Реала", "Барселоны" и туринского "Ювентуса" — дисциплинарные дела. В ответ эти команды обратились в суд ЕС из-за нарушений правил конкуренции.

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Позднее испанский суд обязал УЕФА снять все санкции с "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", а также не исключать их из розыгрыша еврокубков из-за их поддержки проекта суперлиги.

Обложка © ТАСС/Nazar Furyk

Роман Фейгин
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