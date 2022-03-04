Борт "Уральских авиалиний" задержан в ОАЭ для проверки документов самолёта

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" задержан в Дубае для проверки документов. Как сообщает пресс-служба перевозчика, борт прилетел из Красноярска.

"В настоящий момент авиационные власти ОАЭ проверяют документы", — цитирует сообщение компании ТАСС.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что борт не арестован. Сотрудники авиакомпании взаимодействуют с представителями авиационных властей Эмиратов.