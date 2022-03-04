Борт "Уральских авиалиний" задержан в ОАЭ для проверки документов самолёта
При этом в пресс-службе перевозчика подчеркнули, что воздушное судно не арестовано. Сотрудники авиакомпании взаимодействуют с представителями авиационных властей Эмиратов.
Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" задержан в Дубае для проверки документов. Как сообщает пресс-служба перевозчика, борт прилетел из Красноярска.
"В настоящий момент авиационные власти ОАЭ проверяют документы", — цитирует сообщение компании ТАСС.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что борт не арестован. Сотрудники авиакомпании взаимодействуют с представителями авиационных властей Эмиратов.
Ранее авиакомпания S7 Airlines сообщила, что отменяет все международные рейсы с 5 марта. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета после получения СМС с соответствующим уведомлением.
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