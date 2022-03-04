Госдума приняла законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

В частности, согласно тексту документа, до 31 декабря 2024 года не будут проводиться проверки в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что документом определяются механизмы поддержки, упрощающие установленные законодательством РФ разрешительные и лицензионные процедуры, а также регламентирующие закупки товаров, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме того, законопроект предполагает контроль в сфере страховой деятельности в России.

Документ также наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом, согласно проекту закона, до 31 декабря 2024 года не проводятся проверки в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Ранее Лайф писал, что Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс для повышения стабильности экономики. Теперь средства Фонда национального благосостояния можно размещать в государственных ценных бумагах страны, а приобретать их предлагается до установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%.