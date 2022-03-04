Госдума приняла законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций
В частности, согласно тексту документа, до 31 декабря 2024 года не будут проводиться проверки в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.
Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Отмечается, что документом определяются механизмы поддержки, упрощающие установленные законодательством РФ разрешительные и лицензионные процедуры, а также регламентирующие закупки товаров, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме того, законопроект предполагает контроль в сфере страховой деятельности в России.
Документ также наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом, согласно проекту закона, до 31 декабря 2024 года не проводятся проверки в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.
Ранее Лайф писал, что Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс для повышения стабильности экономики. Теперь средства Фонда национального благосостояния можно размещать в государственных ценных бумагах страны, а приобретать их предлагается до установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%.
Напомним, санкции и ограничения связаны с тем, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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