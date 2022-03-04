Лидер СРП Шешель заверил Путина, что Сербия не присоединится к санкциям против РФ
Политик выразил одобрение и понимание деятельности России на Украине, которая была вызвана "потребностью в защите русского народа". Он также пожелал скорой и результативной победы.
Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель отправил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором одобрил действия России на Украине и пообещал не поддерживать антироссийские санкции Запада. Текст послания есть в распоряжении РИА "Новости".
"Искренне и от всего сердца приветствуем ваше решение о признании ДНР и ЛНР. Россия защитила свой народ в Донецке и Луганске и поддержала борьбу за свободу непоколебимого русского народа в этих республиках", — написал он.
Шешель отметил, что члены партии являются патриотами и русофилами, а также сторонниками действий Путина. Он выразил одобрение и понимание деятельности России на Украине, которая была вызвана "потребностью в защите русского народа".
"Мы понимаем, что вы в этой борьбе, в которой мы вам желаем скорой и результативной победы, не руководствуетесь насилием, местью или ненавистью, но вынуждены силой завоевать правду и свободу для своего народа", — подчеркнул политик.
По мнению главы СРП, современная Россия построена на "идеях любви к Отечеству и соборного единства и солидарности объединённого русского народа". Также он выразил уверенность, что будущее Сербии — это военный и экономический союз с РФ, ведь только так "можно защитить сербскую землю и сербское небо".
"Наша позиция — Сербия ни при каких условиях не смеет поддаться давлению и присоединиться к западным санкциям против братской России. Уверены, что так и будет", — добавил Шешель.
Как ранее сообщал Лайф, США вводят полные блокирующие антироссийские санкции против 22 оборонных предприятий. Кроме того, Вашингтон применяет экспортные ограничения, касающиеся нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Там добавили, что Штаты заинтересованы со временем понизить статус Москвы как ведущего поставщика.
Напомним, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
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