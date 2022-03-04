Лидер СРП Шешель заверил Путина, что Сербия не присоединится к санкциям против РФ

Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель отправил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором одобрил действия России на Украине и пообещал не поддерживать антироссийские санкции Запада. Текст послания есть в распоряжении РИА "Новости".

"Искренне и от всего сердца приветствуем ваше решение о признании ДНР и ЛНР. Россия защитила свой народ в Донецке и Луганске и поддержала борьбу за свободу непоколебимого русского народа в этих республиках", — написал он.

Шешель отметил, что члены партии являются патриотами и русофилами, а также сторонниками действий Путина. Он выразил одобрение и понимание деятельности России на Украине, которая была вызвана "потребностью в защите русского народа".

"Мы понимаем, что вы в этой борьбе, в которой мы вам желаем скорой и результативной победы, не руководствуетесь насилием, местью или ненавистью, но вынуждены силой завоевать правду и свободу для своего народа", — подчеркнул политик.

По мнению главы СРП, современная Россия построена на "идеях любви к Отечеству и соборного единства и солидарности объединённого русского народа". Также он выразил уверенность, что будущее Сербии — это военный и экономический союз с РФ, ведь только так "можно защитить сербскую землю и сербское небо".

"Наша позиция — Сербия ни при каких условиях не смеет поддаться давлению и присоединиться к западным санкциям против братской России. Уверены, что так и будет", — добавил Шешель.