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Опубликовано 4 марта 2022, 11:54

Лукашенко в разговоре с Путиным поддержал действия России на Украине

Также лидеры затронули вопросы, связанные со вторым раундом переговоров между Москвой и Киевом, которые проходят в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ход спецоперации на Украине. Как сообщает пресс-служба Кремля, Лукашенко поддержал действия Москвы.

"Владимир Путин подчеркнул, что задачи операции, которая осуществляется по плану, решаются и будут выполнены в полном объёме. Президент Белоруссии выразил поддержку действиям российской стороны", — говорится в сообщении.

Также лидеры затронули вопросы, связанные со вторым раундом переговоров между Москвой и Киевом, которые проходят в Белоруссии.

Сегодня Лукашенко рассказал, что 4 марта провёл двухчасовой разговор с российским лидером. По его словам, они обсуждали в том числе "санкционную войну в экономике и финансах".

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А ранее президент Белоруссии назвал "Операцию Z" вынужденной мерой России. Он напомнил, что украинские войска в последние месяцы усилили бомбардировки ДНР и ЛНР, которые и обратились за помощью к Москве.

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Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

Александра Вишнякова
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