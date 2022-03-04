Лукашенко в разговоре с Путиным поддержал действия России на Украине

Также лидеры затронули вопросы, связанные со вторым раундом переговоров между Москвой и Киевом, которые проходят в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ход спецоперации на Украине. Как сообщает пресс-служба Кремля, Лукашенко поддержал действия Москвы.

"Владимир Путин подчеркнул, что задачи операции, которая осуществляется по плану, решаются и будут выполнены в полном объёме. Президент Белоруссии выразил поддержку действиям российской стороны", — говорится в сообщении.

Также лидеры затронули вопросы, связанные со вторым раундом переговоров между Москвой и Киевом, которые проходят в Белоруссии.

Сегодня Лукашенко рассказал, что 4 марта провёл двухчасовой разговор с российским лидером. По его словам, они обсуждали в том числе "санкционную войну в экономике и финансах".