В Nord Stream 2 AG заявили, что компания не подавала на банкротство

Компания Nord Stream 2 AG — оператор газопровода "Северный поток – 2" — не подтверждает, что подавала заявление на банкротство. Об этом сообщается на сайте компании. Отметим, что ранее в СМИ появилась соответствующая информация.

Также в компании заявили, что приняли решение о закрытии своего веб-сайта ввиду серьёзных и непрерывных кибератак. Недоступны оказались мобильные и стационарные линии компании.

Ранее, 1 марта агентство Reuters сообщило, что Nord Stream 2 AG может подать заявление на банкротство. По его данным, компания работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств и может начать производство по делу о неплатёжеспособности в швейцарском суде уже на неделе. Однако на следующий день Nord Stream 2 AG опровергла данные о начале процедуры банкротства. Отмечается, что компания только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом из-за санкций со стороны США.