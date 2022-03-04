В Nord Stream 2 AG заявили, что компания не подавала на банкротство
При этом организация закрыла веб-сайт из-за серьёзных и непрерывных кибератак. Также недоступны мобильные и стационарные линии оператора "Северного потока – 2".
Компания Nord Stream 2 AG — оператор газопровода "Северный поток – 2" — не подтверждает, что подавала заявление на банкротство. Об этом сообщается на сайте компании. Отметим, что ранее в СМИ появилась соответствующая информация.
"Мы не можем подтвердить сообщения СМИ о банкротстве Nord Stream 2", — говорится в сообщении.
Также в компании заявили, что приняли решение о закрытии своего веб-сайта ввиду серьёзных и непрерывных кибератак. Недоступны оказались мобильные и стационарные линии компании.
Ранее, 1 марта агентство Reuters сообщило, что Nord Stream 2 AG может подать заявление на банкротство. По его данным, компания работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств и может начать производство по делу о неплатёжеспособности в швейцарском суде уже на неделе. Однако на следующий день Nord Stream 2 AG опровергла данные о начале процедуры банкротства. Отмечается, что компания только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом из-за санкций со стороны США.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". Позже президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора "Северного потока – 2". Минфин Штатов ввёл ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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