Неврологи развенчали главные мифы о магнитных бурях

Влияние магнитных бурь на самочувствие человека не такое сильное, как принято считать. Врачи-неврологи Тимофей Кармацкий и Елена Лисина считают, что головная боль, повышение давления и другие недуги — это следствие уже имеющихся у человека проблем со здоровьем или самовнушение, а не реакция на некое "электромагнитное излучение".

Магнитная буря — это возмущение в магнитном поле Земли, вызванное вспышками на Солнце. Происходит такое явление обычно через 24–36 часов после вспышки. Обычно длится от 24 до 48 часов. Но, как утверждают физики-ядерщики, доказательств вредного воздействия этих вспышек на организм человека до сих пор нет.

"Нет никаких исследований, доказывающих вредное воздействие вспышек на Солнце на организм человека. Люди могут среагировать на изменение погоды из-за электромагнитных возмущений, когда меняются атмосферное давление, температура и влажность воздуха", — рассказал Кармацкий в беседе с Ura.ru.

Специалист по лечению сложных случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата Елена Лисина согласилась с коллегой и добавила, что "изменения магнитного поля при смене погоды измеряются в нанотеслах — в 100 раз меньше, чем при МРТ, которая не вызывает явного ухудшения состояния".

"Если, например, в организме нет дефицита железа или витамина D, нет гормонального дисбаланса, мы спокойно переживём погодные колебания. А если есть, возникают утомляемость и сонливость", — сказала она.

Лисина отметила, что человек действительно может чувствовать погодные изменения и реагировать на них. Но электромагнитное излучение настолько слабое, что его влияние ощутить невозможно, однако есть люди, которые после новостей об очередной магнитной буре реально плохо себя чувствуют.

"Это люди, которые легковнушаемы, мнительны, с неустойчивым эмоциональным состоянием. Они твёрдо уверены, что магнитные бури опасны, и новость об этом вызывает у них вполне конкретные физиологические изменения в организме", — пояснил невролог Кармацкий.

Однако врач-гигиенист Николай Дубинин отмечает, что изменения, вызванные магнитными бурями, могут нести вполне реальную угрозу тем, у кого есть серьёзные проблемы со здоровьем. Так, это может касаться людей с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, проблемами с суставами и позвоночником, а также подростков и беременных женщин, у которых нестабильный гормональный фон.

По мнению неврологов, самый лучший совет относительно переживаний по этому поводу — это каждый день хорошо высыпаться, полноценно питаться, пить больше воды, гулять на свежем воздухе, жить комфортно и избегать стрессов.