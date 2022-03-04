В "Единой России" рассказали о защите экономики и граждан от последствий санкций

В частности, правительство, регионы и муниципалитеты смогут в случае форс-мажорных обстоятельств вносить изменения в условия уже заключённых контрактов по госзакупкам.

Госдума в первом чтении приняла пакет антикризисных мер, который позволит минимизировать эффект санкций для бесперебойной работы российской экономики и защиты от них граждан. Документ позволит правительству оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию и возникающие риски в разных сферах. Об этом заявил глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

"Отменяются проверки в малом бизнесе на год, а в ИТ-секторе, который сегодня тоже находится в определённом напряжении, — до конца 2024 года", — приводит слова Топилина пресс-служба "Единой России".

Он напомнил, что президентом России Владимиром Путиным подписан специальный указ по поддержке этого сектора. Кроме того, субъекты малого и среднего бизнеса смогут обратиться за предоставлением "кредитных каникул". Топилин также рассказал о мерах поддержки строительного комплекса, где упрощаются процедуры по изменению проектно-сметной документации, для того чтобы заменить материалы иностранных производителей на отечественные.

"В этих случаях оперативно, без дополнительных барьеров и ограничений будут производиться экспертизы. Стройка будет тем самым поддержана", — отметил политик.

Кроме того, он заявил о дополнительной индексации пенсий. Топилин подчеркнул, что правительство получит дополнительное право на соответствующие действия в случае необходимости. На данный момент по закону пенсии индексируются один раз в год.

В обеспечении лекарствами на два года вводится право делать закупки у единственного поставщика. Также вводятся дополнительные изменения и послабления при лицензировании их производства. Отмечается, что правительство, регионы и муниципалитеты смогут в случае форс-мажорных обстоятельств вносить изменения в условия уже заключённых контрактов по госзакупкам. Такая мера будет действовать в этом году.

Ранее Госдума ввела уголовную ответственность за призывы к санкциям против России. За такое правонарушение можно будет получить штраф в размере до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы, либо её лишение на срок до трёх лет с взысканием до 200 тысяч рублей.