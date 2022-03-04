Глава МАГАТЭ заявил о готовности отправиться в Чернобыль для контроля ситуации на АЭС
По словам гендиректора организации, присутствие её представителя должно создать условия для украинских властей и Вооружённых сил России не нарушать принципы агентства.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово оказать поддержку Украине в Чернобыле для контроля безопасности АЭС. Для этого на место готов выехать глава агентства Рафаэль Гросси. Об этом он заявил на пресс-конференции.
"Украина направила нам запрос о срочной помощи. Понимая происходящее и риски, с которыми мы можем столкнуться, если всё это продолжится, я указал России и Украине о своей готовности поехать в Чернобыль как можно скорее", — сказал он.
По словам Гросси, это не политический шаг, а инициатива организации. Присутствие МАГАТЭ в Чернобыле должно создать условия для украинских властей и Вооружённых сил России не нарушать принципы агентства, добавил он.
Ранее Лайф рассказывал, что администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился.
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