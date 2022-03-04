Глава МАГАТЭ заявил о готовности отправиться в Чернобыль для контроля ситуации на АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово оказать поддержку Украине в Чернобыле для контроля безопасности АЭС. Для этого на место готов выехать глава агентства Рафаэль Гросси. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Украина направила нам запрос о срочной помощи. Понимая происходящее и риски, с которыми мы можем столкнуться, если всё это продолжится, я указал России и Украине о своей готовности поехать в Чернобыль как можно скорее", — сказал он.