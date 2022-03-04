Путин: Россия продолжит развиваться, несмотря на различные сложности

Россия продолжит развиваться, несмотря на различные сложности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии поднятия флага на новом пароме "Маршал Рокоссовский".

"Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всём пространстве страны", — сказал он.

Российский лидер уточнил, что развитие и укрепление, в частности, будет происходить на Дальнем Востоке, на Балтике и на арктических территориях РФ.