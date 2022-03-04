Путин: Россия продолжит развиваться, несмотря на различные сложности
Президент предрёк укрепление транспортной и логистической инфраструктуры по всей стране. Причём это будет происходить, в частности, на Дальнем Востоке, на Балтике и на арктических территориях РФ.
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Россия продолжит развиваться, несмотря на различные сложности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии поднятия флага на новом пароме "Маршал Рокоссовский".
"Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всём пространстве страны", — сказал он.
Российский лидер уточнил, что развитие и укрепление, в частности, будет происходить на Дальнем Востоке, на Балтике и на арктических территориях РФ.
Ранее Лайф писал, что Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на пароме "Маршал Рокоссовский". Ожидается, что 4 марта на судно завезут первые вагоны, после чего он выйдет на стратегически важную для России линию Усть-Луга — Балтийск.