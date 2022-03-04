Российским гандболистам засчитали технические поражения во всех европейских турнирах

Европейская федерация гандбола (EHF) засчитала технические поражения клубам и сборным из России и Белоруссии в оставшихся матчах всех европейских турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

Результаты ранее сыгранных встреч остаются в силе, но во всех последующих матчах российским и белорусским клубам засчитали поражения со счетом 0:10. Эти санкции затронули "Чеховских медведей" в мужской Лиге Европы, столичный ЦСКА и "Ростов-Дон" в женской Лиге чемпионов, а также ставропольский "Виктор" в мужском Кубке Европы.

В отборочном турнире женского чемпионата Европы 2022 года россиянкам во всех оставшихся матчах также засчитаны технические поражения. Мужская сборная России не сможет принять участие во втором раунде квалификации чемпионата мира 2023 года.