В офисе Зеленского заявили, что РФ и Украина решают вопрос эвакуации людей из Чернигова

В Чернигове сложилась несколько напряжённая гуманитарная ситуация, однако и этот момент российская и украинская делегации обсуждали. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Ситуация решается, и речь идёт об установлении гуманитарных коридоров для вывоза жителей и поставки продуктов первой необходимости", — сказал он в видеообращении.

Кроме того, руководство страны также обговаривает сложившуюся ситуацию со странами-партнёрами и международными организациями.