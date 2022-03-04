В офисе Зеленского заявили, что РФ и Украина решают вопрос эвакуации людей из Чернигова
Руководство Незалежной в настоящий момент также обговаривает сложившуюся ситуацию в городе со странами-партнёрами и международными организациями, уточнил Алексей Арестович.
В Чернигове сложилась несколько напряжённая гуманитарная ситуация, однако и этот момент российская и украинская делегации обсуждали. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Ситуация решается, и речь идёт об установлении гуманитарных коридоров для вывоза жителей и поставки продуктов первой необходимости", — сказал он в видеообращении.
Кроме того, руководство страны также обговаривает сложившуюся ситуацию со странами-партнёрами и международными организациями.
Напомним, накануне, 3 марта, состоялся второй раунд переговоров Киева и Москвы. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, глава российской делегации, сторонам удалось договориться о гумкоридорах и возможном прекращении огня. Третий раунд, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, состоится в начале следующей недели.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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