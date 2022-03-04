Роскомнадзор заблокировал сайты пяти СМИ за распространение фейков об "Операции Z"

В частности, ведомство ограничило доступ к Би-би-си, Deutsche Welle, "Медузе"*, "Радио Свобода"*, "Голосу Америки"* и их проектам, а также ряду других информационных ресурсов.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Медузы"*, "Радио Свобода"*, "Голоса Америки"* и других СМИ за распространение недостоверной информации о российской "Операции Z" на Украине. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основании требования Роскомнадзор ограничил доступ к ряду информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, в том числе признанным в России иностранными агентами. В частности, заблокированы сайты изданий Би-би-си, Deutsche Welle, "Медуза", "Радио Свобода", "Голос Америки" и их проекты, а также ряд других информационных ресурсов", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить ботов по сбору информации о российских военных. В ведомстве отметили, что соответствующий запрос уже отправлен руководству мессенджера. Кроме того, данные переданы в следственные органы для привлечения к ответственности злоумышленников.