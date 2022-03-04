В Британии расследуют загадочную смерть украинского олигарха Михаила Уотфорда

В Великобритании полицейские расследуют загадочную смерть олигарха украинского происхождения Михаила Уотфорда, который был обнаружен мёртвым у себя дома в графстве Суррей. Правоохранители назвали его кончину "необъяснимой", но не подозрительной, сообщает The Guardian.

Тело 66-летнего миллиардера, нажившего состояние на нефти и газе, было найдено в гараже его особняка 28 февраля по адресу Портналл Драйв, Вентворт, к западу от Лондона. Причина смерти пока не называется, но правоохранители склоняются к версии о самоубийстве.

Мать Уотфорда, проживающая на его вилле, в момент трагедии находилась дома, однако не заметила ничего подозрительного. По данным The Sun, который поговорил с близким другом погибшего, душевное состояние олигарха в последнее время находилось в шатком положении, возможно, из-за проблем с бизнесом. Расследование обстоятельств смерти продолжается. У миллиардера остались 41-летняя жена Джейн и трое детей от разных браков.

Родился Уотфорд в 1955 году на Украине под именем Михаил Толстошея. В советские времена был сотрудником "Союзгосцирка", судился по делу о мошенничестве, а затем эмигрировал в Великобританию, где изменил фамилию на английский манер.