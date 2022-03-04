ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 11:17

Воздушное пространство Молдавии останется закрытым до конца режима ЧП

Таким образом власти страны пытаются обезопасить и защитить гражданскую авиацию. Чрезвычайное положение в стране закончится в конце апреля.

Воздушное пространство Молдавии будет закрытым до окончания периода режима ЧП, который был введён на 60 дней в стране 24 февраля. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну в телеграм-канале.

"Воздушное пространство Республики Молдова будет оставаться закрытым на период действия режима чрезвычайного положения в целях обеспечения безопасности и защиты гражданской авиации", — говорится в сообщении.

ВС Швеции обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны
ВС Швеции обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

BannerImage

Обложка © Pixabay

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Молдавия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar