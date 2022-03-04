Воздушное пространство Молдавии останется закрытым до конца режима ЧП

Таким образом власти страны пытаются обезопасить и защитить гражданскую авиацию. Чрезвычайное положение в стране закончится в конце апреля.

Воздушное пространство Молдавии будет закрытым до окончания периода режима ЧП, который был введён на 60 дней в стране 24 февраля. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну в телеграм-канале.