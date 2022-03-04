Трасс призвала ЕС усилить санкции в адрес России, включив в них нефтегазовый сектор
По мнению главы МИД Британии, таким способом Европа уменьшит зависимость от российских энергоресурсов. Она отметила, что действовать необходимо сообща, чтобы нанести значительный удар по экономике РФ.
Глава британского МИД Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России и включить в них нефтяной, а также газовый секторы. Такое заявление она сделала в эфире Sky News в преддверии встречи с коллегами по "Большой семёрке" и участия в Совете ЕС.
"Мы были очень координированными в вопросе санкций, мы демонстрируем полное единство, что оказывает большое негативное влияние на Россию, но мы должны сделать больше, в особенности обратить внимание на нефтяной и газовый секторы, как мы можем уменьшить зависимость по всей Европе от российского газа. <…> За это я буду выступать на встрече как G7, так и в дискуссиях ЕС", — сказала журналистам Трасс.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что антироссийские санкции ударят по экономике Европы. Но при этом она уверена, что европейцы должны с пониманием к этому отнестись и поддержать рестрикции в адрес Москвы.
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