Трасс призвала ЕС усилить санкции в адрес России, включив в них нефтегазовый сектор

Глава британского МИД Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России и включить в них нефтяной, а также газовый секторы. Такое заявление она сделала в эфире Sky News в преддверии встречи с коллегами по "Большой семёрке" и участия в Совете ЕС.

"Мы были очень координированными в вопросе санкций, мы демонстрируем полное единство, что оказывает большое негативное влияние на Россию, но мы должны сделать больше, в особенности обратить внимание на нефтяной и газовый секторы, как мы можем уменьшить зависимость по всей Европе от российского газа. <…> За это я буду выступать на встрече как G7, так и в дискуссиях ЕС", — сказала журналистам Трасс.