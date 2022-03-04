Точное попадание: Минобороны РФ показало видео уничтожения штаба батальона "Айдар" в ДНР
На кадрах видно, как ракета ликвидирует одно из строений, принадлежащих украинским националистам. После этого на месте разрушенного здания начинается пожар.
Минобороны РФ показало видео уничтожения штаба батальона "Айдар" в ДНР. Видео © Минобороны России
Министерство обороны России обнародовало видео ликвидации командно-наблюдательного пункта националистического батальона "Айдар" в ходе военной "Операции Z". Объект был поражён беспилотником ВКС РФ "Иноходец" на территории ДНР.
На первых секундах ролика видно ударный дрон, который выполняет полёт над постройками. Затем в кадр влетает ракета и точным попаданием ликвидирует одно из строений, принадлежащих бойцам "Айдара". Сразу же на месте разрушенного здания начинается пожар.
Ранее Лайф сообщал, что попавший в плен боец батальона "Айдар" признался, что Киев использует людей как живой щит. По словам пленника, он входил в группу из шести мужчин и двух женщин, которые должны были вести корректировку огня по российским военнослужащим в Донбассе, в том числе из "Градов".
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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