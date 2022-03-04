Точное попадание: Минобороны РФ показало видео уничтожения штаба батальона "Айдар" в ДНР

На кадрах видно, как ракета ликвидирует одно из строений, принадлежащих украинским националистам. После этого на месте разрушенного здания начинается пожар.

Минобороны РФ показало видео уничтожения штаба батальона "Айдар" в ДНР. Видео © Минобороны России

Министерство обороны России обнародовало видео ликвидации командно-наблюдательного пункта националистического батальона "Айдар" в ходе военной "Операции Z". Объект был поражён беспилотником ВКС РФ "Иноходец" на территории ДНР.

На первых секундах ролика видно ударный дрон, который выполняет полёт над постройками. Затем в кадр влетает ракета и точным попаданием ликвидирует одно из строений, принадлежащих бойцам "Айдара". Сразу же на месте разрушенного здания начинается пожар.

Ранее Лайф сообщал, что попавший в плен боец батальона "Айдар" признался, что Киев использует людей как живой щит. По словам пленника, он входил в группу из шести мужчин и двух женщин, которые должны были вести корректировку огня по российским военнослужащим в Донбассе, в том числе из "Градов".