Госдума ввела уголовную ответственность за призывы к санкциям против России

До 500 тысяч рублей штрафа или до трёх лет лишения свободы со взысканием до 200 тысяч грозит за это нарушение; возможны и ограничения свободы.

Госдума на очередном заседании приняла во втором и третьем чтении законопроект, предусматривающий в том числе уголовную ответственность за призывы к введению санкций против России, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

После этого решения Уголовный кодекс РФ дополнят новой статьёй "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц". Граждане, до этого подвергнутые в течение года административной ответственности за аналогичное правонарушение, будут наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы, либо её лишением на срок до трёх лет со штрафом до 200 тысяч рублей.