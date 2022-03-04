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Опубликовано 4 марта 2022, 07:50

Госдума ввела уголовную ответственность за призывы к санкциям против России

До 500 тысяч рублей штрафа или до трёх лет лишения свободы со взысканием до 200 тысяч грозит за это нарушение; возможны и ограничения свободы.

Госдума на очередном заседании приняла во втором и третьем чтении законопроект, предусматривающий в том числе уголовную ответственность за призывы к введению санкций против России, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

После этого решения Уголовный кодекс РФ дополнят новой статьёй "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц". Граждане, до этого подвергнутые в течение года административной ответственности за аналогичное правонарушение, будут наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы, либо её лишением на срок до трёх лет со штрафом до 200 тысяч рублей.

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Напомним, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал этот законопроект накануне, 3 марта.

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Артур Лапсаков
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