Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС России

Напомним, что речь идёт о лишении свободы вплоть до 15 лет за распространение ложной информации. Также предусматривается штраф до 1,5 млн рублей.

Так, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трёх лет лишения свободы. А за распространение заведомо ложной информации с использованием своего служебного положения, группой лиц или с искусственным созданием доказательств злоумышленнику грозит от 5 до 19 лет лишения свободы. Если фейки повлекли за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет заключения.