Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС России
Напомним, что речь идёт о лишении свободы вплоть до 15 лет за распространение ложной информации. Также предусматривается штраф до 1,5 млн рублей.
Государственная дума на заседании 4 марта единогласно приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях ВС России.
Так, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трёх лет лишения свободы. А за распространение заведомо ложной информации с использованием своего служебного положения, группой лиц или с искусственным созданием доказательств злоумышленнику грозит от 5 до 19 лет лишения свободы. Если фейки повлекли за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет заключения.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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