"Роскосмос" отменил запуск "Союза-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb
Также прекращена подготовка ко всем последующим запускам аппаратов с грузами британской компании с космодромов Куру, Восточный и Байконур.
Обложка © YouTube / "Роскосмос ТВ"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур отменён по решению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Также Рогозин поручил прекратить подготовку ко всем последующим запускам аппаратов OneWeb с космодромов Куру, Восточный и Байконур. Такое решение было принято из-за того, что компания не предоставила информацию, используется ли система в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и стран – членов НАТО.
"В связи с тем что британское правительство, которое ведёт сейчас антироссийскую кампанию, продолжает оставаться в составе членов совета директоров компании OneWeb, подготовку к старту прекратить", — сказал глава "Роскосмоса" на госкомиссии, которая транслировалась на YouTube.
Рогозин распорядился снять ракету со стартового комплекса и вернуть её в технический. Космические аппараты поручено разместить в монтажно-испытательном корпусе на консервацию.
Как сообщал Лайф, ранее Рогозин объявил о завершении поставок ракетных двигателей из РФ в США. Он пояснил, что речь идёт о двигателях производства НПО "Энергомаш". Решение принято в связи с санкциями, введёнными против России западными странами.
Напомним, Запад начал вводить их после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.