"Роскосмос" отменил запуск "Союза-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур отменён по решению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Также Рогозин поручил прекратить подготовку ко всем последующим запускам аппаратов OneWeb с космодромов Куру, Восточный и Байконур. Такое решение было принято из-за того, что компания не предоставила информацию, используется ли система в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и стран – членов НАТО.

"В связи с тем что британское правительство, которое ведёт сейчас антироссийскую кампанию, продолжает оставаться в составе членов совета директоров компании OneWeb, подготовку к старту прекратить", — сказал глава "Роскосмоса" на госкомиссии, которая транслировалась на YouTube.

Рогозин распорядился снять ракету со стартового комплекса и вернуть её в технический. Космические аппараты поручено разместить в монтажно-испытательном корпусе на консервацию.