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4 марта, 11:44

Психолог Николаева рассказала, как отследить и побороть тревожность

Специалист порекомендовала ограничить потребление негативной информации, особенно перед сном, и уделять чтению новостей максимум 10–15 минут в день.

В связи со сложившейся в мире ситуацией многие люди испытывают тревожность — это чувство мешает повседневной жизни, ведёт к стрессу и эмоциональному выгоранию. Эксперт и психолог сервиса "Сберуслуги" Анастасия Николаева в беседе с "Газетой.ru" перечислила способы, которые помогут побороть негативное чувство.

Тревожность — это психологическая форма защиты, поэтому испытывать её совершенно нормально, тем более если на это есть внешние причины. Однако такое состояние может быть фоновым и очень долго не покидать человека. Николаева отметила, что в первую очередь важно отследить, что именно вызвало тревогу, и вот некоторые признаки.

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Первым сигналом может стать чувство внутреннего дискомфорта. В этом случае может возникать желание совершить какое-то деструктивное и нетипичное для себя действие — например, накричать на кого-то без повода. Ещё одним "маячком" психолог назвала тик — в состоянии тревожности человек может неосознанно совершать какие-либо повторяющиеся действия. Например, это привычка щёлкать ручкой, стучать пальцами по столу или что-то другое.

Навязчивые мысли также часто говорят о повышенном уровне тревоги. Зачастую это сопровождается зацикленностью на плохих мыслях, которые вдруг появляются вне зависимости от окружающей обстановки, времени и других факторов.

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Николаева порекомендовала ограничить потребление негативной информации и уделять таким сообщениям максимум 10–15 минут в день. Также не стоит читать плохие новости перед сном: это может ухудшить сон, что скажется на продуктивности и общем состоянии.

По мнению психолога, избежать лишнего стресса и успокоить сердцебиение поможет осознанное дыхание. Для этого существуют различные дыхательные техники — например, дыхание на четыре такта, а также йога. При этом важно замечать и фиксировать, что в течение дня вы сделали для себя приятного, что доставило удовольствие. Такая привычка поможет вернуть чувство контроля, а уровень тревоги постепенно снизится.

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Ранее психологи посоветовали ограничить чтение новостей, чтобы избежать тревожности. Они отмечают, что в ситуации, когда мы не можем никак повлиять на происходящее, лучше обратить внимание на своих близких, на решение каких-то бытовых вопросов.

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Фото © Pexels / Andrea Piacquadio

Ирина Мусина

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