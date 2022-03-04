Песков: У делегаций России и Украины есть возможность обсуждать позиции без лишних посредников
А отвечая на вопрос о возможности контактов на высшем уровне, представитель Кремля выразил убеждение, что теперь очередь и за ними.
На переговорах Москвы и Киева у делегаций есть возможность доносить друг до друга свои позиции чётко и без лишних посредников. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть возможность у делегаций доносить друг до друга чётко, без лишних посредников все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны", — отметил представитель Кремля.
Он напомнил, что днём ранее состоялся второй раунд российско-украинских переговоров на уровне помощников президентов, парламентариев и министров. А отвечая на вопрос о возможности контактов на высшем уровне, Песков выразил убеждение, что теперь очередь и за ними.
Напомним, что второй раунд российско-украинских переговоров состоялся минувшим вечером, 3 марта, в Беловежской Пуще. Стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для вывода мирного населения и доставки продуктов и продовольствия. Кроме того, есть шанс организовать режим временного прекращения огня на тот период, пока будет вестись гуманитарная операция. К слову, первой семье сегодня уже удалось выйти из Мариуполя по гумкоридору. Мужчина, женщина и их ребёнок сейчас находятся в Азовске, с ними работают социальные работники и медики. Члены делегаций с обеих сторон анонсировали, что на очереди третий этап переговоров. Он должен состояться в начале следующей недели.
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