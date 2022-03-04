Песков: У делегаций России и Украины есть возможность обсуждать позиции без лишних посредников

А отвечая на вопрос о возможности контактов на высшем уровне, представитель Кремля выразил убеждение, что теперь очередь и за ними.

На переговорах Москвы и Киева у делегаций есть возможность доносить друг до друга свои позиции чётко и без лишних посредников. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Есть возможность у делегаций доносить друг до друга чётко, без лишних посредников все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны", — отметил представитель Кремля.