Итоги переговоров России и Украины в Беловежской Пуще Политолог Айк Халатян — о том, что к третьей встрече делегациям России и Украины, возможно, уже не о чем будет договариваться. 55891 55891 Обложка © ТАСС / Максим Гучек / БелТА

В Беловежской Пуще завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Как и ожидалось, многочасовая встреча подошла к финалу без договорённостей об окончательном прекращении огня. Стороны лишь договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из ряда городов.

Как показала сегодняшняя встреча, Владимир Зеленский не готов принять условия Москвы, которые фактически означают капитуляцию Украины. Ведь без этого невозможно представить выполнение требований России о демилитаризации и тем более денацификации Украины. И Киев пытается сейчас затянуть время и добиться краткосрочного перемирия, чтобы усилить оборону ряда участков, особенно Одессы. Вероятно, рассчитывая, что неизбежный рост жертв среди мирного населения и потерь в Российской армии в случае продолжения войны вкупе с мощнейшим санкционным давлением Запада смогут повлиять на позицию Москвы и остановить военную операцию. А в идеале для Киева и его западных партнёров — их несбыточная фантазия, что всё вышеперечисленное, а также недовольство крупных олигархов и части элиты, завязанной на Запад, приведёт к смене власти в России, что будет означать геополитическую победу Запада.

О том, что Киев пока не готов принять условия России, говорили и слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы прямо перед встречей: "Мы не уступим в принципиальных для нас вещах, таких как территориальная целостность Украины. Об этом не может быть и речи". При этом из перечисленных им журналистам заинтересованностей украинской стороны — работа над созданием гуманитарных коридоров, прекращение огня и возвращение ситуации к 24 февраля — Москва готова рассмотреть лишь вопрос гуманитарных коридоров для вывода мирного населения из городов, где идут бои, что российская сторона сама уже неоднократно предлагала.

Обложка © ТАСС / Максим Гучек / БелТА

При этом Киев не теряет надежды добиться от НАТО закрытия неба над Украиной, и этот вопрос, по словам Кулебы, он планирует поднять завтра во время встречи глав МИД НАТО. Украинские власти так и не хотят осознавать, что страны НАТО всячески хотят избежать прямого военного столкновения с Москвой и начала третьей мировой войны. И планируют воевать с Россией "до последнего украинца". Прекрасно понимая, что без их прямого военного участия поражение Украины — лишь вопрос времени, а поставки вооружения лишь увеличивают количество жертв и масштаб разрушений. Хотя, если учесть, что изначально многие эксперты прогнозировали, что цель Запада — не военная победа Украины (в неё никто из здравомыслящих военных экспертов не верит), а создание для России нового "Афганистана", логика действий США и ЕС становится понятной.

В свою очередь, Москва жёстко доводит до украинской стороны и западных посредников, что не позволит затягивать время безрезультатными переговорами. А отказ Киева от нынешних предложений приведёт к ещё более жёстким условиям во время следующих этапов переговоров. Об этом наглядно говорит пресс-релиз Кремля по итогам переговоров Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном: "Подчёркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путём затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву".

Судя по реакции администрации Макрона, в Париже осознали, что санкции никак не повлияли на решимость Владимира Путина "закрыть" украинский вопрос. "Президент республики ожидает, что худшее ещё впереди, учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадёживало, он был настроен решительно", — цитируют французские СМИ представителя администрации Макрона. Он также сообщил, что Путин донёс до Макрона, что, в случае если Киев не примет нынешние условия Москвы, Российская армия продолжит наступление и возьмёт под контроль всю Украину.

Можно ожидать резкой активизации действий Российской армии и её серьёзных успехов в ближайшие дни: освобождения от неонацистов и ВСУ Харькова, Мариуполя, Николаева, Одессы и остальных городов. И надо понимать, что после этого на третьем раунде российско-украинских переговоров Киев будут ждать уже намного более жёсткие условия мирного соглашения.

Доживёт ли киевская власть до третьего раунда переговоров? 0 Да, дотянет Нет, эмигрирует Будет арестована

Авторы Айк Халатян