Почему, начав играть в русскую рулетку путём геноцида, Запад рискует самообнулиться Публицист и политик Егор Холмогоров — о культурном геноциде против России и о том, почему русская национальная идентичность и в самом деле исключает принятие того, что "Украина — не Россия". 21645 21645 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Санкционная волна, запущенная Западом против России, носит прежде всего характер психологической войны. Расчёт не столько на реальный материальный эффект санкций, сколько на создание инфоповода, который попадает на новостные ленты и создаёт психологический шок у российского обывателя, на которого очередями через российские же информагентства обрушивается такой поток: закрыли полёты над какой-нибудь очередной Свинарнией, фирма по продаже презервативов для кошек остановила поставки в Россию, межгалактическая федерация кидателей навозных бомбочек запретила российской команде выступать под своим флагом и использовать бомбочки белорусского производства.

Я специально расспросил множество молодых знакомых, что это за группы Foals и Twenty One Pilots, пафосно объявившие об отмене концертов в России. Первую не знал никто, вторую — один. И в чём смысл смакования этой новости от ноунеймов на новостных лентах, совершенно непонятно. Зачем российские информагентства участвуют в создании такой информационной картины — "Весь мир против России". Я лично на месте Смерша почистил бы тылы.

Собственно, та лёгкость, с которой серьёзные бизнес-структуры объявляют о введении санкций против России, говорит о том, что предложение им делается от западных компетентных органов примерно в такой форме: "Ну, вы главное — скажите, а потом разберётесь". Скажем, ИКЕА, громко заявившая об уходе из России, на деле закрылась до 31 мая и сохранила зарплату сотрудникам.

Нужно вести тщательный реестр всех прибегших к словесным санкциям и не позволить им "потом разобраться" без наказания. ФАС должна взять на учёт все фирмы, которые заявили публично о приостановке работы в России, и сделать так, чтобы без публичных извинений и серьёзного штрафа они вернуться не смогли. Ещё какая-то структура должна взять на контроль не связанные коммерческие организации с тем, чтобы их "безнаказанное" возвращение также было исключено.

Гораздо серьёзней обстоит дело с отношением к России на самом Западе. Там мы наблюдаем настоящий культурный геноцид, попытки попросту вычеркнуть Россию и русских из культурного поля, применить к нам пресловутую cancel culture, приравнять нас к Мордору. Увольнение Гергиева в Мюнхене, позорная ложь La Scala, заявившему, что Анна Нетребко заболела, а на самом деле уволившему её.

Война началась уже против русской классики. Тургеневский дуб исключили из конкурса "Европейское дерево года". В Италии один из университетов снял спецкурс по Достоевскому, причина: тот не осудил путинское вторжение и не поддержал Украину. И, кстати, они, несомненно, правы: великий русский гуманист и националист, конечно, поддержал бы Российскую армию, не испугался бы войны ("Не всегда война бич, иногда она и спасение") и всегда был категорически против попыток оторвать Украину от России: "Хозяин русской земли — один лишь русский человек: великорус, малорус, белорус — это всё одно".

И в этом смысле западные русофобы правы в одном: русская национальная идентичность и в самом деле исключает принятие того, что "Украина — не Россия". Согласиться с Украиной, превращённой в анти-Россию, с Украиной, превращённой в нацистский концлагерь, для нас значит умереть в качестве русских. С нами Пушкин и Гоголь, Достоевский и Булгаков, Солженицын и Бродский. Вся русская культура базируется на том, что Россия и Украина — это одно и никто не сможет нас разлучить.

Русская национальная идентичность и в самом деле исключает принятие того, что "Украина — не Россия" — придётся отменять русскую культуру целиком — от сибирских котиков до Бродского, от Достоевского до русской рулетки. Западу придётся делать вид, что России и русских просто не существует, потому что любое напоминание о русской культуре будет взламывать создаваемый им миф о "маленькой Украине, подвергшейся неспровоцированному нападению от чуждой России".

Однако в этом заключается для Запада и проблема. На самом деле он существовал и существует в качестве глобальной силы только потому, что в Северной Евразии его подпирает Россия, согласившаяся при Петре Великом (а на самом деле ещё раньше — при Иване Грозном) войти в качестве участника в западную мировую систему. Только участие России в Западе, не прерывавшееся даже в советский период, делает Запад глобальной силой.

Исключение России равно деглобализации, провинциализации Запада. Он не сможет сделать так, чтобы на месте России реально было пустое место. На месте России окажется альтернативная Западу глобальная культура европейского уровня. Да, наши экономические возможности пока меньше, но и это только пока. Однако способность русских создавать культуру высших достижений несомненна. И к этой культуре рано или поздно потянется значительная часть мира. За мировой околицей в итоге окажется как раз Запад с его cancel culture, BLM и прочими радостями фазы упадка.

Для России же в долгосрочном плане ничего, кроме освобождения, эта волна "выпиливания" русских из глобального мира не принесёт. Характерный пример: Украина требует запретить индексацию материалов из российских научных журналов в международных библиографических и реферативных базах Web of Science и Scopus. Как заявила президент Ассоциации научных редакторов и издателей Ольга Кириллова, украинское научное сообщество пишет письма в WoS и Scopus с требованием блокировки российских журналов и публикаций. "Не уверена, что эти компании смогут противостоять давлению всего мира", — добавила Кириллова.

Зависимость российского образования и российских учёных от западных индексов цитирования в последние годы стала критической. Множество образовательных и научных учреждений жёстко были привязаны к цитируемости в Scopus и WoS. От этого зависели их зарплаты и само место на службе, что означало принудительное переформатирование под западные стандарты и повестку. Наши научно-образовательные чиновники собственными руками убивали всю нашу не прогнувшуюся под западную антирусскую и антихристианскую "повесточку" науку. И вот благодаря "глобальному исключению" России у наших учёных появился шанс на освобождение. Уже ради одного этого всю эту кампанию забанивания русских стоило пережить.

Запад не может отставить Россию от мира. Мир от России отставить тоже кишка тонка. Всё, что может Запад, — это отставить от России и мира самого себя.

Когда после вала нападок на русскую культуру Запад начнёт "выпиливаться" в собственном самосознании? 0 Нескоро, пройдут годы "Охота на ведьм" закончится после военной операции Уже в следующем году

Авторы Егор Холмогоров