Песков: Переговоры РФ и Украины должны вестись в тишине

Представитель Кремля также отметил, что пока речь о каких-либо документах по итогам встреч не идёт.

Пока речи о подписании каких-то документов в итогам ведущихся российско-украинских переговоров не идёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока не идёт речь о каких-то документах. Состоявшиеся переговоры были хорошей возможностью чётко передать украинской стороне наше видение решения этой проблемы. Дальше всё будет зависеть от реакции украинской стороны", — отметил представитель Кремля.

Песков также счёл преждевременным давать какие-то другие оценки процессу. Он также убеждён, что переговоры в нынешней ситуации должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки.