Госдума приняла законопроект, предоставляющий кабмину право повышать пенсии

Кроме того, правительство сможет определять особенности исчисления и установления МРОТ, величины прожиточного минимума.

Госдума приняла проект закона о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии. Кроме того, кабмин будет решать вопросы увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты по страховому обеспечению.

Правительство также сможет определять особенности исчисления и установления МРОТ, величины прожиточного минимума. Отмечается, что кабмин будет вправе устанавливать особенности регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи и поддержки населения. Помимо этого, он сможет определять особенности обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и правового регулирования трудовых отношений.

Отмечается, что кабмин также будет вправе устанавливать принципы осуществления деятельности в связи с созданием туристических объектов и обеспечивающей их инфраструктуры.