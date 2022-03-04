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Опубликовано 4 марта 2022, 15:10

Госдума приняла законопроект, предоставляющий кабмину право повышать пенсии

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Кроме того, правительство сможет определять особенности исчисления и установления МРОТ, величины прожиточного минимума.

Госдума приняла проект закона о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии. Кроме того, кабмин будет решать вопросы увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты по страховому обеспечению.

Правительство также сможет определять особенности исчисления и установления МРОТ, величины прожиточного минимума. Отмечается, что кабмин будет вправе устанавливать особенности регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи и поддержки населения. Помимо этого, он сможет определять особенности обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и правового регулирования трудовых отношений.

Отмечается, что кабмин также будет вправе устанавливать принципы осуществления деятельности в связи с созданием туристических объектов и обеспечивающей их инфраструктуры.

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Ранее Госдума приняла законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, согласно тексту документа, до 31 декабря 2024 года не будут проводиться проверки в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

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Никита Осипов
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