Microsoft временно прекратила свою деятельность в России

Президент компании Брэд Смит заявил, что сотрудники "возмущены и опечалены изображениями и новостями о войне на Украине".

Американская компания по производству программного обеспечения Microsoft сообщила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит в официальном блоге корпорации.

"Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", — говорится в сообщении.

По словам Смита, в компании "возмущены и опечалены изображениями и новостями о войне на Украине". Он осудил действия России, назвав их неоправданным, незаконным и ничем не спровоцированным вторжением, а также подтвердил приостановку продажи продуктов и услуг компании в РФ.

"Кроме того, мы тесно координируем работу с правительствами США, Европейского союза и Соединённого Королевства, останавливая многие направления нашего бизнеса в России в соответствии с решениями правительств о санкциях", — добавил глава Microsoft.

Смит подчеркнул, что Microsoft будет активно содействовать защите кибербезопасности Украины от российских атак. Он заявил, что с начала "Операции Z" компания приняла меры против хакерских нападений на более чем 20 украинских государственных организаций, IT-компаний и финансовых учреждений.