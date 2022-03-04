Microsoft временно прекратила свою деятельность в России
Президент компании Брэд Смит заявил, что сотрудники "возмущены и опечалены изображениями и новостями о войне на Украине".
Американская компания по производству программного обеспечения Microsoft сообщила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит в официальном блоге корпорации.
"Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", — говорится в сообщении.
По словам Смита, в компании "возмущены и опечалены изображениями и новостями о войне на Украине". Он осудил действия России, назвав их неоправданным, незаконным и ничем не спровоцированным вторжением, а также подтвердил приостановку продажи продуктов и услуг компании в РФ.
"Кроме того, мы тесно координируем работу с правительствами США, Европейского союза и Соединённого Королевства, останавливая многие направления нашего бизнеса в России в соответствии с решениями правительств о санкциях", — добавил глава Microsoft.
Смит подчеркнул, что Microsoft будет активно содействовать защите кибербезопасности Украины от российских атак. Он заявил, что с начала "Операции Z" компания приняла меры против хакерских нападений на более чем 20 украинских государственных организаций, IT-компаний и финансовых учреждений.
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом сообщила международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA и астрийский ювелирный бренд Swarovski.
Лайф напоминает, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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