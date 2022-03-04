НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 14:30

Мурашко: Ситуация с лекарствами в РФ стабильная, сформированы запасы препаратов

При этом Министерство здравоохранения создаст межведомственную рабочую группу для повышения стабильности в обеспечении препаратами и медицинскими изделиями в период санкций.

<p>Михаил Мурашко. Обложка © <a href="https://minzdrav.gov.ru/news/2022/01/09/18160-ministr-mihail-murashko-o-sekretah-istselyayuschego-obraza-zhizni" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Минздрава </p>

Михаил Мурашко. Обложка © Сайт Минздрава

В России сформированы запасы лекарств, на сегодняшний день обеспеченность страны препаратами стабильная. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов", — сказал он по итогам совещания, в котором принимали участие представители Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Росздравнадзора и эксперты.

В пресс-службе министерства добавили, что в стране будет создана межведомственная рабочая группа для повышения стабильности в обеспечении препаратами и медицинскими изделиями в период санкций. Также Мурашко добавил, что российские и иностранные производители подтверждают продолжение работы, а заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа не звучало.

Замглавы Минздрава Фисенко объяснил причину задержек с поставками лекарств

Замглавы Минздрава Фисенко объяснил причину задержек с поставками лекарств

"Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации", — заметил министр.

Совфед поддержал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Совфед поддержал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Ранее в "Единой России" рассказали о защите экономики и граждан от последствий санкций. В частности, правительство, регионы и муниципалитеты смогут в случае форс-мажорных обстоятельств вносить изменения в условия уже заключённых контрактов по госзакупкам.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1