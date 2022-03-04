Мурашко: Ситуация с лекарствами в РФ стабильная, сформированы запасы препаратов

В России сформированы запасы лекарств, на сегодняшний день обеспеченность страны препаратами стабильная. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов", — сказал он по итогам совещания, в котором принимали участие представители Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Росздравнадзора и эксперты.

В пресс-службе министерства добавили, что в стране будет создана межведомственная рабочая группа для повышения стабильности в обеспечении препаратами и медицинскими изделиями в период санкций. Также Мурашко добавил, что российские и иностранные производители подтверждают продолжение работы, а заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа не звучало.

"Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации", — заметил министр.