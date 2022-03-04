Мурашко: Ситуация с лекарствами в РФ стабильная, сформированы запасы препаратов
При этом Министерство здравоохранения создаст межведомственную рабочую группу для повышения стабильности в обеспечении препаратами и медицинскими изделиями в период санкций.
Михаил Мурашко. Обложка © Сайт Минздрава
В России сформированы запасы лекарств, на сегодняшний день обеспеченность страны препаратами стабильная. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов", — сказал он по итогам совещания, в котором принимали участие представители Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Росздравнадзора и эксперты.
В пресс-службе министерства добавили, что в стране будет создана межведомственная рабочая группа для повышения стабильности в обеспечении препаратами и медицинскими изделиями в период санкций. Также Мурашко добавил, что российские и иностранные производители подтверждают продолжение работы, а заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа не звучало.
"Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации", — заметил министр.
Ранее в "Единой России" рассказали о защите экономики и граждан от последствий санкций. В частности, правительство, регионы и муниципалитеты смогут в случае форс-мажорных обстоятельств вносить изменения в условия уже заключённых контрактов по госзакупкам.