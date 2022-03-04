Совфед поддержал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций
Документ, в частности, содержит положения, связанные с регулированием вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Также планируется индексация пенсий.
Совет Федерации России единогласно одобрил закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Соответствующий проект ранее в окончательном чтении был принят Госдумой.
Документ наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом, согласно закону, до 31 декабря 2024 года не проводятся проверки в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.
Вместе с тем кабмин получит право определять порядок исчисления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Кроме того, закон даёт возможность правительству дополнительно увеличивать социальные дополнительные выплаты и пенсии в течение 2022 года. Действующее законодательство предполагает, что индексация пенсий проводится только один раз в год.
Также федеральному правительству, регионам страны или муниципалитетам теперь предоставляется право изменять условия контракта при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд. Кабмину, в частности, разрешено в 2022 году регламентировать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за невыполнение контрактов.
Помимо всего вышеперечисленного закон даёт медицинским организациям право закупать больше необходимых изделий с помощью электронного запроса котировок, а также по решению учредителей приобретать препараты и какие-либо расходные материалы в упрощённом порядке. Фонд социального страхования (ФСС) также сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у одного поставщика.
Напомним, санкции и ограничения связаны с тем, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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