Совфед поддержал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Совет Федерации России единогласно одобрил закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Соответствующий проект ранее в окончательном чтении был принят Госдумой.

Документ наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом, согласно закону, до 31 декабря 2024 года не проводятся проверки в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.



Вместе с тем кабмин получит право определять порядок исчисления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Кроме того, закон даёт возможность правительству дополнительно увеличивать социальные дополнительные выплаты и пенсии в течение 2022 года. Действующее законодательство предполагает, что индексация пенсий проводится только один раз в год.

Также федеральному правительству, регионам страны или муниципалитетам теперь предоставляется право изменять условия контракта при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд. Кабмину, в частности, разрешено в 2022 году регламентировать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за невыполнение контрактов.

Помимо всего вышеперечисленного закон даёт медицинским организациям право закупать больше необходимых изделий с помощью электронного запроса котировок, а также по решению учредителей приобретать препараты и какие-либо расходные материалы в упрощённом порядке. Фонд социального страхования (ФСС) также сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у одного поставщика.