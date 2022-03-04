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4 марта, 13:19

Без наших: В Пекине объявили открытыми Паралимпийские игры

Напомним, по решению МПК наша страна не сможет принять участие в главном старте четырёхлетия.

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

В Пекине официально объявлены открытыми XIII зимние Паралимпийские игры. Церемония проходит в эти минуты на Национальном стадионе.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Всего на них будет разыграно 78 комплектов наград, а участниками соревнований станет более 650 спортсменов.

Российские паралимпийцы уедут из Пекина 6 марта

Российские паралимпийцы уедут из Пекина 6 марта

Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В итоге члены нашей сборной уже 6 марта будут вынуждены покинуть китайскую столицу.

Шамиль Гаджиев

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