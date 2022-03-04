Без наших: В Пекине объявили открытыми Паралимпийские игры

В Пекине официально объявлены открытыми XIII зимние Паралимпийские игры. Церемония проходит в эти минуты на Национальном стадионе.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Всего на них будет разыграно 78 комплектов наград, а участниками соревнований станет более 650 спортсменов.