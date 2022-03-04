НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 14:26

Российских гимнастов отстранили от международных соревнований

Ранее сообщалось, что они смогут продолжать выступления в нейтральном статусе.

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Российских и белорусских гимнастов не допустят до международных соревнований на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

"Российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG, с 7 марта 2022 года до дальнейшего уведомления", — говорится в опубликованном релизе.

В федерации также не исключают изменения ограничительных мер по мере развития событий на Украине.

IWF отстранила российских тяжелоатлетов от международных соревнований

IWF отстранила российских тяжелоатлетов от международных соревнований

Как сообщал Лайф ранее, в ОКР назвали беспрецедентными санкции против российских спортсменов. Там это назвали дискриминацией по признаку национальности. ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.

Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • гимнастика
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1