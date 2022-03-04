Российских гимнастов отстранили от международных соревнований

Российских и белорусских гимнастов не допустят до международных соревнований на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

"Российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG, с 7 марта 2022 года до дальнейшего уведомления", — говорится в опубликованном релизе.

В федерации также не исключают изменения ограничительных мер по мере развития событий на Украине.