Российских гимнастов отстранили от международных соревнований
Ранее сообщалось, что они смогут продолжать выступления в нейтральном статусе.
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Российских и белорусских гимнастов не допустят до международных соревнований на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
"Российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG, с 7 марта 2022 года до дальнейшего уведомления", — говорится в опубликованном релизе.
В федерации также не исключают изменения ограничительных мер по мере развития событий на Украине.
Как сообщал Лайф ранее, в ОКР назвали беспрецедентными санкции против российских спортсменов. Там это назвали дискриминацией по признаку национальности. ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.