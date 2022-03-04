В МИД ФРГ сообщили, что немецкие правые экстремисты выехали на Украину для участия в боях

Немецкое издание ZEIT Online провело журналистское расследование, подтвердившее эту информацию. С начала боевых действий близкие к "Азову" правые украинские группы проводят вербовку в соцсетях.

Министерство иностранных дел ФРГ располагает сведениями о намерении немецких неонацистов принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом на брифинге в Берлине сообщил представитель ведомства.

"Немецкие правые экстремисты, возможно, хотят принять участие в боевых действиях там. В этой связи у ведомств в сфере безопасности есть сведения о низкой, однозначной цифре, точных цифр я назвать не могу. Это значительно менее десяти случаев", — сказал он.

Немецкое издание ZEIT Online провело журналистское расследование, подтвердившее эту информацию. По данным издания, неонацисты из Германии давно поддерживают тесные контакты с правыми экстремистами на Украине.

"В течение многих лет правые экстремисты всё больше объединялись в международные сети, движимые общим чувством необходимости защищать себя как якобы подвергнутую угрозе "белую расу". Ось Германия – Украина является одним из наиболее важных соединений", — говорится в статье.

В расследовании уточнили, что с самого начала конфликта на Украине эта сеть вербовала немецких неонацистов в качестве добровольцев в войне с Россией. Авторы статьи утверждают, что "помимо авантюризма и военного опыта правых экстремистов из Германии, вероятно, также интересует борьба с русскими".

Так, по данным ZEIT Online, с начала боевых действий на Украине близкие к "Азову" правые украинские группы проводят в соцсетях кампании по вербовке иностранцев на английском и немецком языках. Журналист издания связался с вербовщиком, который направил его к трём контактным лицам. Один из них представился Владиславом К. и сообщил журналисту на английском языке, что он член "Азова".