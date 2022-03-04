В МИД ФРГ сообщили, что немецкие правые экстремисты выехали на Украину для участия в боях
Немецкое издание ZEIT Online провело журналистское расследование, подтвердившее эту информацию. С начала боевых действий близкие к "Азову" правые украинские группы проводят вербовку в соцсетях.
Министерство иностранных дел ФРГ располагает сведениями о намерении немецких неонацистов принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом на брифинге в Берлине сообщил представитель ведомства.
"Немецкие правые экстремисты, возможно, хотят принять участие в боевых действиях там. В этой связи у ведомств в сфере безопасности есть сведения о низкой, однозначной цифре, точных цифр я назвать не могу. Это значительно менее десяти случаев", — сказал он.
Немецкое издание ZEIT Online провело журналистское расследование, подтвердившее эту информацию. По данным издания, неонацисты из Германии давно поддерживают тесные контакты с правыми экстремистами на Украине.
"В течение многих лет правые экстремисты всё больше объединялись в международные сети, движимые общим чувством необходимости защищать себя как якобы подвергнутую угрозе "белую расу". Ось Германия – Украина является одним из наиболее важных соединений", — говорится в статье.
В расследовании уточнили, что с самого начала конфликта на Украине эта сеть вербовала немецких неонацистов в качестве добровольцев в войне с Россией. Авторы статьи утверждают, что "помимо авантюризма и военного опыта правых экстремистов из Германии, вероятно, также интересует борьба с русскими".
Так, по данным ZEIT Online, с начала боевых действий на Украине близкие к "Азову" правые украинские группы проводят в соцсетях кампании по вербовке иностранцев на английском и немецком языках. Журналист издания связался с вербовщиком, который направил его к трём контактным лицам. Один из них представился Владиславом К. и сообщил журналисту на английском языке, что он член "Азова".
Ранее Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину около 200 хорватских наёмников. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все направляемые Западом в помощь киевскому режиму наёмники совершают диверсии и налёты на российские колонны техники, а также прикрывающую их авиацию.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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