На территорию Посольства России в Нидерландах закинули рюкзак с коктейлем Молотова
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Сейчас здание консульского отдела оцеплено полицией, на месте проводятся следственные действия. Сумка с зажигательной смесью была отправлена на экспертизу.
На территорию консульского отдела Посольства России в Нидерландах был заброшен рюкзак с коктейлем Молотова внутри. Инцидент произошёл вечером 3 марта. Об этом Лайфу сообщил пресс-атташе диппредставительства.
"Вечером 3 марта 2022 года на территорию консульского отдела Посольства России в Нидерландах был заброшен подозрительный предмет. Как впоследствии выяснилось, это был рюкзак с зажигательной смесью внутри (так называемый коктейль Молотова), который, к счастью, не сработал", — рассказал собеседник.
Он уточнил, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники голландских правоохранительных органов, а также сапёры. Здание консульского отдела было оцеплено полицией, на месте проводятся следственные действия, изъятый рюкзак с зажигательной смесью отправлен на экспертизу.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о президенте РФ Владимире Путине неприемлемым и возмутительным. По его словам, в США зашкаливает градус русофобии и ненависти к России. Он заметил, что поверить в то, что сенатор, проповедующий моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму, невозможно. Также диппредставители РФ в Афинах предупредили о рисках для безопасности россиян в Греции. Это связано с трансляцией антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и местных СМИ из-за ситуации на Украине.
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