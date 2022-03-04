На территорию Посольства России в Нидерландах закинули рюкзак с коктейлем Молотова

Сейчас здание консульского отдела оцеплено полицией, на месте проводятся следственные действия. Сумка с зажигательной смесью была отправлена на экспертизу.

На территорию консульского отдела Посольства России в Нидерландах был заброшен рюкзак с коктейлем Молотова внутри. Инцидент произошёл вечером 3 марта. Об этом Лайфу сообщил пресс-атташе диппредставительства.

"Вечером 3 марта 2022 года на территорию консульского отдела Посольства России в Нидерландах был заброшен подозрительный предмет. Как впоследствии выяснилось, это был рюкзак с зажигательной смесью внутри (так называемый коктейль Молотова), который, к счастью, не сработал", — рассказал собеседник.