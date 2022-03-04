МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата
Сегодня послу РФ была вручена нота об этом решении. Сотруднику диппредставительства даётся 72 часа для того, чтобы покинуть территорию страны.
Министерство иностранных дел Черногории объявило дипломата Посольства РФ персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Министерство иностранных дел Черногории объявило дипломата Посольства Российской Федерации, аккредитованного в Черногории, персоной нон грата. Нота об этом решении, в которой даётся 72 часа для выезда с территории страны, вручена сегодня послу РФ", — говорится в сообщении.
Лайф раньше писал, что Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами. При этом отмечается, что дипломаты в Лондоне из-за этого в полицию не обращались. Ранее Посольство РФ в Берне попросило Швейцарию обеспечить безопасность для сотрудников из-за угроз.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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