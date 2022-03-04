МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата

Сегодня послу РФ была вручена нота об этом решении. Сотруднику диппредставительства даётся 72 часа для того, чтобы покинуть территорию страны.

Министерство иностранных дел Черногории объявило дипломата Посольства РФ персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство иностранных дел Черногории объявило дипломата Посольства Российской Федерации, аккредитованного в Черногории, персоной нон грата. Нота об этом решении, в которой даётся 72 часа для выезда с территории страны, вручена сегодня послу РФ", — говорится в сообщении.