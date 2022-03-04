"Своих не бросаем" : "Ночные волки" собрали 25-тонную фуру с гумпомощью для жителей Донбасса

Байкеры подчеркнули, что помогать бегущим от бесконечных бомбардировок людям — это их долг. На фуре с гумпомощью огромными буквами написано: "Жизни русских имеют значение".

"Ночные волки" собрали целую фуру с гумпомощью для жителей Донбасса. Видео © Предоставлено Лайфу

Знаменитый мотоклуб "Ночные волки" устроил акцию в поддержку жителей республик Донбасса. Так, байкеры собрали огромный гуманитарный груз с продуктами питания и предметами первой необходимости, чтобы направить его на границу Ростовской области.

"Сегодня Донбасс продолжает являть в себе образ наших несравненных, бесподобных русских людей. Теперь, когда Россия со всех сторон подвергается атакам, а мир избирательно не хочет замечать продолжающихся бомбардировок Донецка, наш долг помогать бегущим от войны людям. Несмотря на всю оказываемую государством помощь, мы не хотим бездействовать", — сообщает пресс-служба "Ночных волков".

Стоит отметить, что на фуре с гумпомощью огромными буквами написано: "Жизни русских имеют значение". Также байкеры украсили машины и мотоциклы флагами ЛНР и ДНР, хештегом "Своих не бросаем" и георгиевской ленточкой в виде буквы Z (как на российской военной технике, которая находится на Украине).