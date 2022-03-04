"Своих не бросаем" : "Ночные волки" собрали 25-тонную фуру с гумпомощью для жителей Донбасса
Байкеры подчеркнули, что помогать бегущим от бесконечных бомбардировок людям — это их долг. На фуре с гумпомощью огромными буквами написано: "Жизни русских имеют значение".
"Ночные волки" собрали целую фуру с гумпомощью для жителей Донбасса. Видео © Предоставлено Лайфу
Знаменитый мотоклуб "Ночные волки" устроил акцию в поддержку жителей республик Донбасса. Так, байкеры собрали огромный гуманитарный груз с продуктами питания и предметами первой необходимости, чтобы направить его на границу Ростовской области.
"Сегодня Донбасс продолжает являть в себе образ наших несравненных, бесподобных русских людей. Теперь, когда Россия со всех сторон подвергается атакам, а мир избирательно не хочет замечать продолжающихся бомбардировок Донецка, наш долг помогать бегущим от войны людям. Несмотря на всю оказываемую государством помощь, мы не хотим бездействовать", — сообщает пресс-служба "Ночных волков".
Стоит отметить, что на фуре с гумпомощью огромными буквами написано: "Жизни русских имеют значение". Также байкеры украсили машины и мотоциклы флагами ЛНР и ДНР, хештегом "Своих не бросаем" и георгиевской ленточкой в виде буквы Z (как на российской военной технике, которая находится на Украине).
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Кадр из видео © Предоставлено Лайфу