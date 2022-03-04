Уровень коллективного иммунитета против ковида в России снизился до 56%

Уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России за неделю снизился до 56%. Об этом свидетельствуют данные портала "Стопкоронавирус.рф" .

Отмечается, что по состоянию на 4 марта, согласно данным тепловой карты, вакцинация первым компонентом проведена 87 949 768 раз, вакцинация полного цикла — 84 093 959 раз.

В России за сутки госпитализировали 9849 человек с ковидом

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков усомнился в завершении пандемии в ближайшие годы. Медик уверен, что ситуация с ковидом превратится в похожую с туберкулёзом: заболеваемость будет то выше, то ниже, но вирус никуда не уйдёт.