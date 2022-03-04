Фитнес-тренер Фатеев рассказал, как избавиться от лишних килограммов после Масленицы

В преддверии Масленицы многие задумываются, как бы торжественные проводы зимы не сказали на фигуре, ведь главным символом этого праздника стали вкусные и масленые блины. Какие упражнения и диета помогут вернуть подтянутую фигуру после любимой выпечки, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" фитнес-тренер Виталий Фатеев.

"Если человек съел пару-тройку блинов в период праздников, это никак не навредит его фигуре, если он стабильно занимается физической активностью. Если же наседать на мучное и не заниматься спортом, конечно, последствия будут не самыми благоприятными", — считает он.

Так, в составе блинов находится мало полезных микроэлементов, которые нужны для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Употребление продукта в больших количествах замедляет обменные процессы, и в организм поступает много углеводов, которые впоследствии оседают в качестве жировых масс, пояснил Фатеев.

"Чтобы сохранять стройную фигуру, нужно есть продукты, богатые клетчаткой, пробиотиками, лактобактериями и другими важными микроорганизмами, которые ускоряют метаболизм и позволяют даже при поедании пяти блинов не толстеть", — рассказал тренер.

Он напомнил, что 70% здоровья зависят от состояния желудка, и если человек не следит за нормальной деятельностью органов ЖКТ, то ни о каком хорошем самочувствии речи быть не может. Специалист также посоветовал заменить пшеничную муку на гречневую, кукурузную, ржаную или льняную — это сильно снизит калорийность блюда. А в качестве начинки можно выбрать овощи, фрукты, нежирные сорта рыбы и диетические виды мяса.

"Съели, например, пять блинов, лучше потом сходите на пробежку в зал или на любую кардиотренировку. Займитесь гимнастикой, физкультурой, быстрой ходьбой, чтобы не накапливать эти килограммы", — посоветовал Фатеев, объяснив, что после тренировки энергия будет использована организмом для более серьёзных силовых нагрузок.

Помимо физкультуры не менее важен правильный рацион питания, который включает в себя достаточное количество белков, углеводов, витаминных комплексов. По словам фитнес-тренера, питание должно быть частым и дробным, также не стоит забывать о потреблении воды и здоровом сне.