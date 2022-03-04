Фитнес-тренер Фатеев рассказал, как избавиться от лишних килограммов после Масленицы
По словам специалиста, 70% хорошего самочувствия зависят от состояния желудка, и если человек не следит за нормальной деятельностью органов ЖКТ, то ни о каком здоровье и речи быть не может.
В преддверии Масленицы многие задумываются, как бы торжественные проводы зимы не сказали на фигуре, ведь главным символом этого праздника стали вкусные и масленые блины. Какие упражнения и диета помогут вернуть подтянутую фигуру после любимой выпечки, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" фитнес-тренер Виталий Фатеев.
"Если человек съел пару-тройку блинов в период праздников, это никак не навредит его фигуре, если он стабильно занимается физической активностью. Если же наседать на мучное и не заниматься спортом, конечно, последствия будут не самыми благоприятными", — считает он.
Так, в составе блинов находится мало полезных микроэлементов, которые нужны для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Употребление продукта в больших количествах замедляет обменные процессы, и в организм поступает много углеводов, которые впоследствии оседают в качестве жировых масс, пояснил Фатеев.
"Чтобы сохранять стройную фигуру, нужно есть продукты, богатые клетчаткой, пробиотиками, лактобактериями и другими важными микроорганизмами, которые ускоряют метаболизм и позволяют даже при поедании пяти блинов не толстеть", — рассказал тренер.
Он напомнил, что 70% здоровья зависят от состояния желудка, и если человек не следит за нормальной деятельностью органов ЖКТ, то ни о каком хорошем самочувствии речи быть не может. Специалист также посоветовал заменить пшеничную муку на гречневую, кукурузную, ржаную или льняную — это сильно снизит калорийность блюда. А в качестве начинки можно выбрать овощи, фрукты, нежирные сорта рыбы и диетические виды мяса.
"Съели, например, пять блинов, лучше потом сходите на пробежку в зал или на любую кардиотренировку. Займитесь гимнастикой, физкультурой, быстрой ходьбой, чтобы не накапливать эти килограммы", — посоветовал Фатеев, объяснив, что после тренировки энергия будет использована организмом для более серьёзных силовых нагрузок.
Помимо физкультуры не менее важен правильный рацион питания, который включает в себя достаточное количество белков, углеводов, витаминных комплексов. По словам фитнес-тренера, питание должно быть частым и дробным, также не стоит забывать о потреблении воды и здоровом сне.
Ранее академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, сколько можно съесть блинов, чтобы не было плохо. Кроме того, специалист обратил внимание на особое значение каждого из дней Масляной недели и дал свои рекомендации.
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