Он отметил, что много тех, кто поддерживает действия РФ на Украине, но есть и те, кто недопонимает сути происходящего. Но сейчас, по его словам, настало время объединиться вокруг президента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян не антагонизировать деятелей культуры, которые не поддерживают военную "Операцию Z" на Украине.

"Да, действительно, там жаркие идут дебаты среди представителей культуры. Очень много тех, кто поддерживает президента. Есть те, кто до конца не понимает сути происходящего. Но это не значит, что их надо антагонизировать", — сказал представитель Кремля на брифинге, отметив, что таким людям нужно "просто терпеливо объяснять".

Также Песков подчеркнул, что в такое непростое время россиянам не следует разделяться. По его словам, всем соотечественникам необходимо объединиться вокруг главы государства Владимира Путина.

А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что стало отправной точкой для проведения "Операции Z" на Украине. По её словам, в течение восьми лет власти Незалежной сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране, — это исключительно их вина.