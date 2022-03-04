В Кремле прокомментировали просьбу Кадырова отдать приказ о захвате Харькова и Киева
Песков напомнил, что именно верховный главнокомандующий принимает решения о том, как и какими средствами выполнять стоящие задачи.
Президент России Владимир Путин получает различные предложения о ведении спецоперации на Украине и сам принимает решения, к каким средствам прибегать. Об этом в беседе с журналистами в пятницу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова отдать приказ чеченским бойцам на взятие Харькова, Киева и остальных городов Украины.
Представитель Кремля отметил, что "комментировать вопросы военного искусства" — это не его компетенция, однако дал краткое пояснение.
"Верховный главнокомандующий получает информацию, в том числе и о таких предложениях. И именно верховный главнокомандующий принимает решения о том, как, какими средствами выполнять стоящие задачи в ходе этой операции", — сказал Песков.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", отметив, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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