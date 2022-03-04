В Кремле прокомментировали просьбу Кадырова отдать приказ о захвате Харькова и Киева

Песков напомнил, что именно верховный главнокомандующий принимает решения о том, как и какими средствами выполнять стоящие задачи.

Президент России Владимир Путин получает различные предложения о ведении спецоперации на Украине и сам принимает решения, к каким средствам прибегать. Об этом в беседе с журналистами в пятницу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова отдать приказ чеченским бойцам на взятие Харькова, Киева и остальных городов Украины.

Представитель Кремля отметил, что "комментировать вопросы военного искусства" — это не его компетенция, однако дал краткое пояснение.