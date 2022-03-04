Совфед одобрил закон о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям

Согласно тексту документа, Уголовный кодекс РФ дополнят новой статьёй "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц". Граждане, до этого подвергнутые в течение года административной ответственности за аналогичное правонарушение, будут наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы, либо её лишением на срок до трёх лет со штрафом до 200 тысяч рублей.