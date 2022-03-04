Совфед одобрил закон о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям
Согласно тексту документа, принятому Госдумой, максимальным наказанием по данной статье может стать три года лишения свободы со штрафом до 200 тысяч рублей.
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой закон, который подразумевает уголовную ответственность за призывы к введению против России санкций.
Согласно тексту документа, Уголовный кодекс РФ дополнят новой статьёй "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц". Граждане, до этого подвергнутые в течение года административной ответственности за аналогичное правонарушение, будут наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы, либо её лишением на срок до трёх лет со штрафом до 200 тысяч рублей.
А ранее в "Единой России" рассказали о защите экономики и граждан от последствий санкций. В частности, правительство, регионы и муниципалитеты смогут в случае форс-мажорных обстоятельств вносить изменения в условия уже заключённых контрактов по госзакупкам.
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