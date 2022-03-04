Песков — о высказывании сенатора США Грэма о Путине: Многие едут рассудком

В нынешней ситуации многие едут рассудком. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма с призывом к убийству главы РФ Владимира Путина.

"Конечно, в эти дни не всем удаётся сохранять трезвость ума, я бы даже сказал, здравие ума, поэтому многие, к сожалению, едут рассудком", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, в нынешней напряжённой атмосфере в странах происходит "истеричное, запредельное нагнетание русофобского припадка". Особенно это касается Соединённых Штатов Америки. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в данной ситуации подобрать слова очень сложно.