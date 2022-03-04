Песков — о высказывании сенатора США Грэма о Путине: Многие едут рассудком
В ситуациях, подобных нынешней, происходит запредельное нагнетание русофобского припадка, особенно это касается Америки. Поэтому тяжело сохранять трезвость ума, отметил представитель Кремля.
В нынешней ситуации многие едут рассудком. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма с призывом к убийству главы РФ Владимира Путина.
"Конечно, в эти дни не всем удаётся сохранять трезвость ума, я бы даже сказал, здравие ума, поэтому многие, к сожалению, едут рассудком", — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, в нынешней напряжённой атмосфере в странах происходит "истеричное, запредельное нагнетание русофобского припадка". Особенно это касается Соединённых Штатов Америки. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в данной ситуации подобрать слова очень сложно.
Ранее посольство РФ потребовало от США осудить преступное высказывание сенатора Линдси Грэма о российском президенте Владимире Путине. Диппредставитель России в Вашингтоне Антонов назвал его неприемлемым и возмутительным и испугался за судьбу страны, у руля которой стоят такие безответственные и непрофессиональные политики.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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