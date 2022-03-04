Минобороны: Киев почти утратил способность управлять администрациями областей и районов
Отмечается, что представители гражданско-правового руководства в городах и населённых пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением.
Киев почти полностью утратил способность управлять администрациями областей и районов страны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны", — сказал он.
На данный момент, по его словам, гражданско-правовые администрации в городах и населённых пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, а также не могут решить вопросы социально-бытового характера.
"В большинстве городов и населённых пунктов бесчинствуют национальные батальоны так называемой территориальной обороны, а по сути это нацисты и примкнувшие к ним наёмники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения", — добавил генерал-полковник.
Ранее в Минобороны РФ предупредили, что гуманитарная ситуация на Украине стремительно ухудшается. Наиболее тяжёлое положение сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове, Мариуполе и некоторых других населённых пунктах.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
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