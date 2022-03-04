ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 12:26
4514

Минобороны: Киев почти утратил способность управлять администрациями областей и районов

Отмечается, что представители гражданско-правового руководства в городах и населённых пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением.

Киев почти полностью утратил способность управлять администрациями областей и районов страны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны", — сказал он.

На данный момент, по его словам, гражданско-правовые администрации в городах и населённых пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, а также не могут решить вопросы социально-бытового характера.

"В большинстве городов и населённых пунктов бесчинствуют национальные батальоны так называемой территориальной обороны, а по сути это нацисты и примкнувшие к ним наёмники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения", — добавил генерал-полковник.

Песков: Переговоры РФ и Украины должны вестись в тишине
Песков: Переговоры РФ и Украины должны вестись в тишине

Ранее в Минобороны РФ предупредили, что гуманитарная ситуация на Украине стремительно ухудшается. Наиболее тяжёлое положение сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове, Мариуполе и некоторых других населённых пунктах.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.

BannerImage

Обложка © Getty Images / Sergei Chuzavkov / SOPA Images / LightRocket

Никита Осипов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar