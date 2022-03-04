Минобороны: Киев почти утратил способность управлять администрациями областей и районов

Отмечается, что представители гражданско-правового руководства в городах и населённых пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением.

Киев почти полностью утратил способность управлять администрациями областей и районов страны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны", — сказал он.

На данный момент, по его словам, гражданско-правовые администрации в городах и населённых пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, а также не могут решить вопросы социально-бытового характера.

"В большинстве городов и населённых пунктов бесчинствуют национальные батальоны так называемой территориальной обороны, а по сути это нацисты и примкнувшие к ним наёмники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения", — добавил генерал-полковник.

Ранее в Минобороны РФ предупредили, что гуманитарная ситуация на Украине стремительно ухудшается. Наиболее тяжёлое положение сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове, Мариуполе и некоторых других населённых пунктах.