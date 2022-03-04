Песков: Личные санкции не будут успешными, если направлены на отказ от поддержки Путина

Персональные санкции не имеют шансов на успех, если они нужны для того, чтобы сподвигнуть адресатов на отказ от поддержки президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть успешными", — сказал он журналистам, добавив, что всё остальное не имеет значения.

Также официальный представитель Кремля прокомментировал введение США личных санкций в отношении него, заметив, что "к сожалению, принято такое решение".