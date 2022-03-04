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4 марта, 12:23

Песков: Личные санкции не будут успешными, если направлены на отказ от поддержки Путина

Также официальный представитель Кремля прокомментировал введение Соединёнными Штатами рестрикций в отношении него, заметив, что "к сожалению, принято такое решение".

<p>Дмитрий Песков. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67438/photos/67268" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Персональные санкции не имеют шансов на успех, если они нужны для того, чтобы сподвигнуть адресатов на отказ от поддержки президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть успешными", — сказал он журналистам, добавив, что всё остальное не имеет значения.

Также официальный представитель Кремля прокомментировал введение США личных санкций в отношении него, заметив, что "к сожалению, принято такое решение".

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Ранее Лайф рассказывал, что Госдума приняла законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, согласно тексту документа, до 31 декабря 2024 года не будут проводиться проверки в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Александр Юнашев

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