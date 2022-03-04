Песков: Личные санкции не будут успешными, если направлены на отказ от поддержки Путина
Также официальный представитель Кремля прокомментировал введение Соединёнными Штатами рестрикций в отношении него, заметив, что "к сожалению, принято такое решение".
Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru
Персональные санкции не имеют шансов на успех, если они нужны для того, чтобы сподвигнуть адресатов на отказ от поддержки президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть успешными", — сказал он журналистам, добавив, что всё остальное не имеет значения.
Также официальный представитель Кремля прокомментировал введение США личных санкций в отношении него, заметив, что "к сожалению, принято такое решение".
Ранее Лайф рассказывал, что Госдума приняла законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, согласно тексту документа, до 31 декабря 2024 года не будут проводиться проверки в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.