Песков: Россия не отказывается от курса на денацификацию Украины

Ранее украинские СМИ заявили о том, что Москва якобы поменяла свои планы, поскольку понятие "денацификация" не звучало на предыдущих переговорах Москвы и Киева.

Россия продолжает проводить "Операцию Z" и не отказывается от курса на денацификацию Украины. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на сообщения украинских СМИ о том, что Москва якобы отказалась от этого курса, поскольку понятие "денацификация" не прозвучало на предыдущих переговорах РФ и Незалежной.

"Нет, это не так", — сказал в ходе брифинга Песков.

Ранее в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели.