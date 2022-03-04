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Опубликовано 4 марта 2022, 12:30

Песков: Россия не отказывается от курса на денацификацию Украины

Дмитрий Песков. Обложка © Кremlin.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Кremlin.ru

Ранее украинские СМИ заявили о том, что Москва якобы поменяла свои планы, поскольку понятие "денацификация" не звучало на предыдущих переговорах Москвы и Киева.

Россия продолжает проводить "Операцию Z" и не отказывается от курса на денацификацию Украины. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на сообщения украинских СМИ о том, что Москва якобы отказалась от этого курса, поскольку понятие "денацификация" не прозвучало на предыдущих переговорах РФ и Незалежной.

"Нет, это не так", — сказал в ходе брифинга Песков.

Путин: Спецоперация на Украине идёт по плану
Путин: Спецоперация на Украине идёт по плану

Ранее в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели.

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Александр Юнашев
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