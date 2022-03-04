Минобороны: Украинские националисты удерживают в заложниках свыше 7,5 тысячи иностранцев

По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, среди тех, кому не дают эвакуироваться в безопасное место, есть граждане Индии, Вьетнама, Иордании, Египта, Китая и Ганы.

Свыше 7,5 тысячи иностранных граждан удерживают в городах Украины в качестве заложников. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Только одних иностранцев, насильно удерживаемых в качестве заложников в различных населённых пунктах Украины, на сегодняшний день свыше 7,5 тысячи. В том числе в Харькове: 3189 граждан Индии, 2700 граждан Вьетнама, 200 граждан Иордании, 30 граждан Египта; в городе Сумы: 576 граждан Индии, 121 гражданин Китая и 100 граждан Ганы, а также 60 граждан Египта и 45 граждан Иордании", — сказал Мизинцев на брифинге.