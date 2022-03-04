Минобороны: Украинские националисты удерживают в заложниках свыше 7,5 тысячи иностранцев
По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, среди тех, кому не дают эвакуироваться в безопасное место, есть граждане Индии, Вьетнама, Иордании, Египта, Китая и Ганы.
Свыше 7,5 тысячи иностранных граждан удерживают в городах Украины в качестве заложников. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Только одних иностранцев, насильно удерживаемых в качестве заложников в различных населённых пунктах Украины, на сегодняшний день свыше 7,5 тысячи. В том числе в Харькове: 3189 граждан Индии, 2700 граждан Вьетнама, 200 граждан Иордании, 30 граждан Египта; в городе Сумы: 576 граждан Индии, 121 гражданин Китая и 100 граждан Ганы, а также 60 граждан Египта и 45 граждан Иордании", — сказал Мизинцев на брифинге.
Ранее в Минобороны России предупредили, что Запад нарастил количество иностранных наёмников для Украины. Представитель министерства Игорь Конашенков порекомендовал иностранцам не спешить и тщательно взвесить риски, прежде чем отправляться на территорию Незалежной.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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