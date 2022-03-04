Нарколог Шуров допустил, что Зеленский мог быть пьян во время общения с иностранными СМИ

Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Видео © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал очень странное поведение, когда отвечал на вопросы иностранной прессы. Врач – нарколог-психотерапевт Василий Шуров предположил, что украинский лидер мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под успокоительными.

"Человек действительно мог пять дней не спать, перемещаться и впасть вот в такое состояние. Очень много вариантов. Да, это похоже на наркотическую интоксикацию, потому что человек не оценивает себя адекватно. Он в очень плохом виде вышел, разговаривает с задержкой, забывает слова, перешёл на какой-то сленг", — заметил специалист.

Шуров уверен, что Зеленский является зависимым человеком. Сейчас в условиях сильного стресса президент вспомнил распространённый способ успокоиться и употребил, добавил врач.

"Это классика ситуации, когда человек либо употребил наркотик седативного ряда — и он, что называется, залипает, его расслабило, ему сложно сконцентрироваться на разговоре. Либо после того, как психостимулятор перестал работать, количество нейромедиаторов резко упало, тоже тяжело поддерживать нужный уровень активности", — поделился нарколог.

Специалист рекомендовал обратить внимание на глазную и лицевую мимику Зеленского, на то, что он не может сконцентрироваться на сути задаваемого вопроса, употребляет "сленг обиженного мальчика".

"Он опустился до уличного сленга, как будто пацану в подворотне предлагает поговорить, а это всё-таки первое лицо государства. Мы видим полное отсутствие критики к своему состоянию, к тому, что он говорит и что транслирует в окружающий отдел", — заметил Шуров.