Минобороны: Чиновники Украины боятся помогать жителям из-за угроз от националистов
При этом российская сторона создаёт все необходимые условия для мирной жизни на освобождённых территориях и обеспечивает население необходимой гуманитарной помощью.
Должностные лица в Офисе президента Украины Владимира Зеленского отказались помогать с эвакуацией мирных жителей Харькова из-за поступающих от националистов угроз расправы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, вчера Минобороны РФ удалось выйти на связь с ответственным должностным лицом в Офисе президента Украины высокого ранга, которое должно было оказать содействие в эвакуации в Россию мирных граждан и иностранцев, а также обеспечить гуманитарный коридор.
"На наш звонок этому должностному лицу мы получили следующий ответ, цитирую его дословно: "Я их не держу, куда хотят — туда пусть и идут", — добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.
Мизинцев уточнил, что собеседник мотивировал свои действия тем, что будет ликвидирован националистами, добавив, что они "по сути, боятся расправы". При этом представитель Минобороны РФ отметил, что российская сторона создаёт все необходимые условия для мирной жизни на освобождённых территориях и обеспечивает население необходимой гуманитарной помощью.
Ранее Зеленский заявил, что сегодня будет видно, работает ли договорённость с РФ о гуманитарных коридорах. Президент Украины отметил, что соответствующие меры были согласованы в ходе второго раунда переговоров Киева и Москвы в Белоруссии, который состоялся накануне.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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