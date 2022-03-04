Минобороны: Чиновники Украины боятся помогать жителям из-за угроз от националистов

При этом российская сторона создаёт все необходимые условия для мирной жизни на освобождённых территориях и обеспечивает население необходимой гуманитарной помощью.

Должностные лица в Офисе президента Украины Владимира Зеленского отказались помогать с эвакуацией мирных жителей Харькова из-за поступающих от националистов угроз расправы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, вчера Минобороны РФ удалось выйти на связь с ответственным должностным лицом в Офисе президента Украины высокого ранга, которое должно было оказать содействие в эвакуации в Россию мирных граждан и иностранцев, а также обеспечить гуманитарный коридор.

"На наш звонок этому должностному лицу мы получили следующий ответ, цитирую его дословно: "Я их не держу, куда хотят — туда пусть и идут", — добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.

Мизинцев уточнил, что собеседник мотивировал свои действия тем, что будет ликвидирован националистами, добавив, что они "по сути, боятся расправы". При этом представитель Минобороны РФ отметил, что российская сторона создаёт все необходимые условия для мирной жизни на освобождённых территориях и обеспечивает население необходимой гуманитарной помощью.