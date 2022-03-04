Психолог Гладышева назвала первые признаки панической атаки

Приступ панической атаки может произойти у человека независимо от его возраста и при любых обстоятельствах, если возникнут необходимые для этого условия. О том, как распознать паническую атаку, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" психолог Марина Гладышева.

"Распознать первый признак панической атаки можно легко. У человека возникает повышенное чувство тревоги, которое сопровождается учащённым сердцебиением, страхом, рвотными позывами, болью в груди и головокружением", — сказала специалист.

Гладышева отметила, что, как правило, приступ длится от 2 до 10 минут и это основное отличие панической атаки от иных форм психических расстройств. Она также предупредила, что паническая атака не бывает разовой. Такое явление может повторяться из-за различных стрессовых состояний и внешних факторов, которые могут вызывать у пациента тревогу, добавила эксперт. По её словам, справиться самому со своей панической атакой гораздо сложнее, чем помочь другому выйти из этого состояния.

Панические атаки никогда не возникают беспричинно, добавила Гладышева. Так, спровоцировать приступ вполне могут внутренние страхи и тревоги, которые давно мучают человека.

"При проявлении атаки следует принимать медикаментозное лечение, назначенное специалистом. Следует применять более глубокие практики, искать причину, которая способствует возникновению паники", — пояснила эксперт.

По её словам, паническая атака — это некое следствие тяжёлых эмоциональных травм и уменьшить количество приступов поможет только комплексное лечение с помощью препаратов и проработки страхов.